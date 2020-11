Feuerwehreinsatz Kaminbrand in Ingolstadt – Rauch tritt aus dem Mauerwerk aus

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 15. November, um 20.27 Uhr, meldeten die Bewohner eines sechsstöckigen Wohnblocks an der Feselenstraße in Ingolstadt, dass in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss im Bereich eines Kamins Rauch aus dem Mauerwerk austreten würde und die Konzentration des Rauches zunimmt. Das Mauerwerk hatte an dieser Stelle einen Riss von etwa einem Meter Länge erfahren.