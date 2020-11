10.000 Euro Schaden Autofahrer schiebt gleich zwei Fahrzeuge aufeinander

Foto: Ursula Hildebrand

Am Samstagvormittag, 14. November, gegen 10.30 Uhr, wollte ein 45-jähriger Audi-Mitarbeiter in Kösching in der Ingolstädter Straße von der Oberen Marktstraße aus kommend mit seinem Audi Q8 nach links in den Stadtweg abbiegen. Da hier Gegenverkehr kam, musste er jedoch warten. Die nachfolgende 21-jährige Verkäuferin bremste mit ihrem Ford Ka ebenfalls ab und wurde langsamer, was der dahinter fahrende 55-jährige Autofahrer zu spät realisierte.