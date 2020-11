Auf das Gaspedal gerutscht Autofahrer erfasst beim Ausfahren aus der Waschstraße eine Frau

Am Samstagvormittag, 14. November, kurz vor 10 Uhr, befand sich ein 77-jähriger Rentner aus Ingolstadt mit seinem Opel Crossland in der Waschstraße auf dem Tankstellengelände Am Westpark in Ingolstadt. Beim Verlassen der Waschstraße rutschte er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit dem Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal.