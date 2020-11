Hinweise erbeten Unbekannter versucht in Verbrauchermarkt in Mainburg einzubrechen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 13. auf 14. November, kam es in Mainburg in der Ingolstädter Straße zu einem versuchten Einbruch in einen Verbrauchermarkt durch einen bislang unbekannten Täter.