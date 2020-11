Haftbefehl bestand Geschädigter teilt auf der Polizeiwache Körperverletzung mit und wird selbst festgenommen

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag, 15. November, kam es gegen 1.15 Uhr, in Mainburg in der Wolnzacher Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 41-jährigen ausländischen Mitbürgers.