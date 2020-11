Erheblicher Brandschaden Zimmerbrand in der Jurastraße in Ingolstadt – Wohnung nicht mehr bewohnbar

Foto: 123rf.com

Aus noch ungeklärter Ursache brannte es am Samstagabend, 14. November, um 21.30 Uhr, im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Jurastraße in Friedrichshofen in Ingolstadt. Bei Eintreffen drang dichter Rauch aus der Wohnung, über den Balkon war Flammenschein erkennbar.