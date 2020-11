Mit Besen geschlagen Streit zwischen zwei Frauen endet mit Handgreiflichkeiten

Am Freitag, 13. November, um 13.15 Uhr, kam es in Saal an der Donau zwischen zwei Frauen zu einem verbalen Streit. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug eine 42-jährige Frau mit einem Besen nach ihrer 28-jährigen Kontrahentin.