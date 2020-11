Einsatz in Ingolstadt Kleidungsstücke gefunden – Feuerwehr sucht Donau ab

Foto: Ursula Hildebrand

Ein Kajakfahrer fand am Samstagnachmittag, 14. November, um 16.30 Uhr, am Donauufer in Ingolstadt auf Höhe des Pegelhauses Luitpoldpark Ingolstadt einige Kleidungsstücke. Da man aufgrund der Auffindesituation von einem Notfall ausgehen musste, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.