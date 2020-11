Polizei bittet um Hinweise Zwei Unbekannte werfen Böller durch offenes Fenster – Böller explodiert im Wohnzimmer

Foto: 123rf.com

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 14. November, um 2.10 Uhr, warfen in Großmehring am Marienplatz zwei bislang unbekannte Täter einen Böller in das offene Fenster einer dortigen Wohnung.