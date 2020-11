Zeugen gesucht Rollerfahrer und Sozius stürzen nach Zusammenstoß mit Pkw

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 12. November, gegen 17.10 Uhr, befuhr eine 45-Jährige aus Ingolstadt die Ettinger Straße in Ingolstadt in Richtung Audi mit ihrem Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem unbekannten Sozius mit einem 25-km/h-Roller.