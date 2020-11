Zeugen gesucht Zwei Pkw wollen gleichzeitig die Spurwechseln – der eine fährt dem anderen auf

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 10. November, ereignete sich gegen 8.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Nördlichen Ringstraße in Ingolstadt auf Höhe der Hausnummer 21 in Fahrtrichtung Osten.