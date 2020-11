Unfall Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Pkw in Hausen

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 9. November, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 54-Jährige mit ihrem Pkw die Dietenhofener Straße in Hausen in nördliche Richtung. Auf Höhe der Abzweigung zum Gewerbering war sie wohl abgelenkt und fuhr deswegen zu weit nach links. Zur gleichen Zeit befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in entgegengesetzte Richtung, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.