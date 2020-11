1,1 Promille 52-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss Unfall in Altmannstein

Am Montag, 9. November, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Staatsstraße 2231 von Altmannstein kommend in Richtung Viehhauser Kreisel. Kurz nach Ortsende geriet er aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam dann schließlich in der abfallenden Böschung zum Stillstand.