Unfall in Kelheim Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 8. November, gegen 6 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Kelheimer in Kelheim die Kreisstraße KEH15 in westlicher Richtung. Auf Höhe der Abzweigung nach Kelheimwinzer kam er mit seinem Pkw aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte sein Auto gegen die Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkws eines 46-Jährigen aus Kelheim.