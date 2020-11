2,64 Promille Zeugen verfolgen betrunkenen Pkw-Fahrer bis nach Hause

Am Sonntagnachmittag, 8. November, fuhr ein Paar aus Großmehring mit seinem Pkw von Pförring in Richtung Altmannstein. Hierbei schlossen sie auf einen 51-jährigen Mann aus Altmannstein in seinem Pkw auf. Er fuhr auffällig langsam und in deutlichen Schlangenlinien.