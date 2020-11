10.000 Euro Schaden Ein Leichtverletzter beim Zusammenstoß mit entgegenkommendem Linksabbieger

Mit seinem Audi A6 bog ein 37-jähriger Ingolstädter am Samstag, 7. November, um 21.08 Uhr, in Ingolstadt von der Münchener Straße nach links in die Klein-Salvator-Straße ab und stieß hierbei mit dem entgegenkommenden 32-Jährigen, ebenfalls aus Ingolstadt, der mit seinem Audi A4 den Kreuzungsbereich auf der Münchener Straße stadteinwärts überqueren wollte, zusammen.