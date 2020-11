15.000 Euro Schaden Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Hausen – Mitteilung erfolgte über im Fahrzeug integrierten Pkw-Notruf

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 7. November, kurz vor 16 Uhr, wurde die PI Kelheim über einen Verkehrsunfall auf der Dietenhofener Straße in Hausen auf Höhe der Abzweigung Gewerbering verständigt. Mitteiler hierüber war die Notrufzentrale des Fahrzeugherstellers, die bei neueren Modellen, wenn verbaut, automatisch über einen Verkehrsunfall des ausgerüsteten Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt wird und anschließend in der Lage ist, die Rettungskräfte zu verständigen.