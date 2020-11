Unfallflucht in Geisenfeld Verfolgt und gestellt – 54-Jähriger fährt Einbahnstraße in falscher Richtung, touchiert Auto und haut ab

Foto: 123rf.com

Ein 32-Jähriger aus dem Gemeindebereich Manching parkte am Samstag, 7. November, um 12.25 Uhr, seinen Audi in Geisenfeld auf dem Stadtplatz in der Einbahnstraße Fahrtrichtung Rathaus/Kirche. Ein 54-jähriger Ingolstädter befuhr mit seinem Audi entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Einbahnstraße in Richtung Kreuzung Maximilianstraße/Augsburger Straße/Münchener Straße.