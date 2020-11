Unfall Pkw-Fahrer übersieht Kind mit Tretauto – Kind wird leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

In Baar-Ebenhausen befuhr am Freitagnachmittag, 6. November, gegen 15 Uhr, ein 65-Jähriger die Kolpingstraße in Baar-Ebenhausen und übersah dabei ein Kind, das mit einem Tretauto einen Fußgängerüberweg nutzen wollte.