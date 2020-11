Verfahren eingeleitet Ladendieb stiehlt zwei Heringsfilets, obwohl er 100 Euro in bar dabei hat

In einer Norma-Filiale in Vohburg an der Donau wurde am Freitag, 6. November, gegen 11.20 Uhr, ein 87-Jähriger beim Stehlen von zwei Heringsfilets erwischt.