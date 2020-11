Anzeige folgt Betrunkener Autofahrer wird in Sackgasse kontrolliert und steigt mit Flasche Bier aus dem Pkw

Foto: lev dolgachov/123rf.com

Am Samstag, 7. November, gegen 9 Uhr, sollte ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Gemeindebereich Altmannstein in Sandersdorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, da er nicht angegurtet war. Sein Fluchtversuch endete in einer Sackgasse, wo er durch die Beamten kontrolliert werden konnte.