Hinweise erbeten Mehrere Kelleraufbrüche in Wolnzach – Fahrräder entwendet

Im Zeitraum von Mittwoch, 4. November, 15 Uhr, bis Donnerstag, 5. November, circa 18 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter in Wolnzach Zutritt zu verschiedenen Kellerabteilen und entwendete diverse Fahrräder.

Wolnzach. In der Hopfenstraße hebelte er in einer Wohnanlage ein Kellerabteil auf und entwendete zwei darin befindliche Mountainbikes im Wert von mehreren tausend Euro. In der Ingolstädter Straße hebelte er eine Nebeneingangstüre zur Tiefgarage auf und gelangte so zu den Kellerräumen der Bewohner. Hier entwendete er aus einem Kellerabteil ein hochwertiges Rennrad, ferner von einem Stellplatz ein E-Bike sowie ein Vorderrad.

Insgesamt beläuft sich der Gesamtwert der Räder auf knapp 10.000 Euro, zudem entstand durch das Aufhebeln ein Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Wer zu den Kelleraufbrüchen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Geisenfeld in Verbindung zu setzen.