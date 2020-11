20.000 Euro Schaden Pkw kommt nach Unfall auf dem Dach zu liegen – zwei Personen leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Eine 52-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Landkreis Roth befuhr am Donnerstag, 5. November, um 5.50 Uhr, mit ihrem Seat die Regensburger Straße in Vohburg ortsauswärts. An der Einmündung zur Neuen Donaubrücke wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden Ford, der von einem 36-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen gelenkt wurde und geradeaus Richtung Ortsmitte unterwegs war.