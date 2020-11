50.000 Euro Schaden Führerhaus eines Lkws gerät in Brand – Kripo ermittelt

Am Donnerstagabend, 5. November, geriet das Führerhaus eines in Gaimersheim abgestellten Lkws in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.