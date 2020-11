Anzeige erstattet Ladendiebin wegen fehlenden Mundschutzes erwischt

Am Donnerstagnachmittag, 5. November, um 16.30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt Kontrollen in der Ingolstädter Innenstadt bezüglich der Einhaltung der Maskenpflicht durch. Hierbei wurden zwei Polizisten auf eine Jugendliche aufmerksam, die aus einem Bekleidungsgeschäft kam und sich in der Fußgängerzone ohne Mund-Nase-Bedeckung aufhielt.