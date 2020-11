Zeugen gesucht Unbekannter klaut Fahrrad aus Keller eines Mehrfamilienhauses in Kelheim

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 5. November, wurde in Zeitraum von 14 bis 19 Uhr aus einem öffentlich zugänglichen Keller eines Mehrfamilienhauses in Kelheim in der Drosselstraße ein versperrtes Fahrrad entwendet.