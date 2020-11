30.000 Euro Schaden Zu schnell in der Kurve überholt – Pkw überschlägt sich mehrmals, Fahrer leicht verletzt

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt war am Donnerstag, 5. November, um 11.45 Uhr, auf der Kreisstraße EI34 mit seinem BMW X4 von Kösching in Richtung Sankt Lorenzi unterwegs und wollte in einer leichten Rechtskurve einen vorausfahrenden Pkw überholen.