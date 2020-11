Hinweise erbeten Täter flüchtet nach Spende mit Wechselgeld

Foto: 123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 4. November, wollte eine 71-Jährige aus dem Landkreis Kelheim in Siegenburg einem vermeintlich sprechbehinderten Mann einen geringen Geldbetrag spenden. Sie wurde vor einem Verbrauchermarkt in Siegenburg gezielt angesprochen.