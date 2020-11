Kripo sucht Zeugen Einbruch in Einfamilienhaus in Ingolstadt

Foto: 123rf.com

Unbekannte Täter drangen am Dienstag, 3. November, in ein Haus an der Reisacherstraße in Ingolstadt ein. Sie erbeuteten Uhren und Schmuck. Im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und 18 Uhr verschafften sich die Täter während der Abwesenheit der Bewohner über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus.