Fahndung beendet Verdächtige Wahrnehmung in Ingolstadt – Zeugenaufruf

Nach dem Polizeieinsatz in Ingolstadt am Dienstag, 3. November, wurden die Fahndungsmaßnahmen mittlerweile beendet. Anlass des Einsatzes war der Hinweis gewesen, ein bewaffneter Mann würde sich in Richtung Innenstadt bewegen.