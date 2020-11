Einsatz beendet Austritt von schädlichen Gasen auf Schrottplatz in Kelheim

Foto: Kathrin Lechl

Am Dienstag, 3. November, gegen 10.40 Uhr, ging über die integrierte Leitstelle die Mitteilung über den Austritt eines Gefahrstoffes in geringer Menge auf dem Gelände eines Schrotthandels in der Schützenstraße in Kelheim ein. Vor Ort wurde bei Arbeiten mit einem Bagger eine Dose, die in einem Schrotthaufen lag, beschädigt. Aus der etwa 0,5 Liter großen Dose stieg immer wieder Rauch auf.