Ermittlungen laufen Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet anschließend vom Unfallort

Foto: 123rf.com

Am Montag, 2. November, gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw bei Langquaid die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße 2144 von Offenstetten in Richtung Schierling. Zur gleichen Zeit befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 2143. An der Einmündung zur Staatsstraße 2144 wollte er diese überqueren. Dabei übersah er jedoch den vorfahrtsberechtigten Verkehrsteilnehmer.