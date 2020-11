Hinweise erbeten Kleinwagen nimmt ihm die Vorfahrt – 18-Jähriger muss ausweichen und prallt gegen Baum

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Montagmittag, 2. November, um 12.30 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der Preysingstraße in Wolnzach in Richtung Ortsmitte. Dabei kam aus dem Goiglmühlweg ein blauer Kleinwagen, der dem 18-Jährigen die Vorfahrt nahm, sodass dieser nach rechts ausweichen musste.