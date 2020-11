Kripo sucht Zeugen Aufbruch eines Geldautomaten – Täter erbeuten Bargeld

Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht zum Sonntag, 1. November, einen Geldausgabeautomaten in Gerolsbach aufzubrechen und eine größere Bargeldsumme zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gerolsbach. Zwischen Samstag, 31. Oktober, 22 Uhr, und Sonntag, 1. November, 3 Uhr, waren die Unbekannten zunächst über ein aufgehebeltes Fenster in das Verwaltungsgebäude der Gemeinde Gerolsbach an der Hofmarkstraße eingedrungen. Von dort aus gelangten die Täter unter Anwendung erheblicher Gewalt in die unmittelbar angrenzende Sparkassenfiliale und verschafften sich so Zugang zu dem dort installierten Geldausgabeautomaten. Den Einbrechern gelang es, den Automaten gewaltsam zu öffnen und einen höheren Bargeldbetrag zu entwenden.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen, Spezialisten der Spurensicherung waren bis Montagnachmittag vor Ort. Die Filiale bleibt zunächst geschlossen. Die Ermittler bitten eventuelle Zeugen, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/ 93430 bei der Kripo zu melden.