Polizei bittet um Hinweise Erst Baustellentoilette, dann Kotbeutelspender gesprengt – Zusammenhang nicht ausgeschlossen

Foto: 123rf.com

Bereits am Sonntag, 31. Oktober, um 18.20 Uhr, wurde über eine Baustellentoilette berichtet, die am Samstagabend von unbekannten Tätern durch eine Böllersprengung beschädigt wurde. Am Morgen des Sonntags, 1. November, bemerkte ein Passant, dass ein, ebenfalls im Norden von Großmehring befindlicher, Beutelspender für Hundekot beschädigt wurde.