Infektionsschutz Polizei Ingolstadt löst Hotelzimmerparty und Jugendgruppe auf

Die Polizei Ingolstadt hat am Wochenende, 31. Oktober und 1. November, in Ingolstadt eine Jugendgruppe und eine Hotelzimmerparty aufgelöst.

Ingolstadt. Passanten teilten am Samstagabend, 31. Oktober, um 20.30 Uhr, der Polizei mit, dass sich an einem Spielplatz am Künettegraben in Ingolstadt mehrere Personen treffen sollen. Zur Überprüfung wurde eine Streife der Polizeiinspektion Ingolstadt an die Tatörtlichkeit beordert. Tatsächlich konnte eine Gruppe mit zwölf Jugendlichen angetroffen werden. Ein Treffen mit einer solchen Anzahl an Personen ist jedoch nach der aktuell geltenden Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht erlaubt. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde die Zusammenkunft durch die Polizei aufgelöst. Zudem müssen die Jugendlichen mit einer Bußgeldanzeige rechnen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 31. Oktober auf 1. November, um 3 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahlsdelikt in der Ingolstädter Innenstadt gemeldet. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme begaben sich die eingesetzten Beamten zu einem dortigen Hotel. Hier konnten sie in einem Zimmer mehrere, zum Teil noch jugendliche, männliche Personen antreffen, die zum einen an dem Eigentumsdelikt beteiligt waren und zum anderen eine Privatparty in besagtem Hotelzimmer veranstalteten. Es konnte eruiert werden, dass der Organisator seine Freunde per WhatsApp einlud und zum Zwecke der Feier ein Hotelzimmer anmietete. Alle Partygäste müssen nun unter anderem mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz rechnen.