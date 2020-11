Anzeige erstattet Wenig Verständnis für Corona-Kontrolle – Wirt beleidigt Polizeibeamte

Wenig Verständnis für eine von Polizei und Ordnungsamt gemeinsam durchgeführten Corona-Kontrolle hatte der Wirt eines Lokals in der Ingolstädter Innenstadt. Nachdem in der Gaststätte am Sonntag, 1. November, um 1.30 Uhr, mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt wurden, geriet der Wirt in eine verbale Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten und den Mitarbeitern des Ordnungsamtes.