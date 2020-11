Hinweise erbeten Unbekannte sprengen Toilettenhäuschen in Großmehring – Halloween-Scherz?

Foto: 123rf.com

Am Samstagabend, 31. Oktober, um 20.25 Uhr, wurde der Polizei ein lauter Knall im Zieglerweg in Großmehring mitgeteilt. Die kurz darauf eingetroffene Streifenbesatzung stellte fest, dass an einer Baustelle ein mobiles Toilettenhäuschen gesprengt worden war.