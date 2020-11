In Gewahrsam Betrunkener fährt bei den Kehren zur Befreiungshalle gegen eine Felswand

Am Samstagmorgen, 31. Oktober, ereignete sich auf der Kreisstraße KEH15 bei Kelheim bei den Kehren zur Befreiungshalle ein Verkehrsunfall.

Kelheim. Am Samstag, gegen 7 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße KEH15 in Fahrtrichtung Kelheim. In der ersten Kehre kurz vor Kelheim fuhr der Mann geradeaus in die Felswand. Der Fahrer des Pkws war alkoholisiert. Die Felswand wurde nicht beschädigt, am Pkw entstand erheblicher Frontschaden. Der Mann blieb weitgehend unverletzt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ebenfalls am Samstag, gegen 10.30 Uhr, lief erneut ein Einsatz aufgrund des oben genannten Mannes auf. Im Laufe dieses Einsatzes leistete er nun Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese massiv. Diesbezüglich wird nun ebenfalls gegen den Mann ermittelt. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.