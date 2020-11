Hinweise erbeten Unbekannter beschmiert zwei Pkw und eine Hauswand mit Öl und Ruß

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag, 29. auf 30. Oktober, hatte ein bislang unbekannter Täter in der Pfarrer-Kraus-Straße in Schwaig zwei Pkw und anschließend eine Hauswand an der gleichen Örtlichkeit zuerst mit Öl beschmiert und anschließend mit Ruß beworfen.