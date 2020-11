Zeugen gesucht Ziel Geldautomat – Täter scheitern erneut an Eingangstür

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage wurde in Schrobenhausen versucht, die Tür zu einem SB-Pavillon mit Geldausgabeautomat aufzuhebeln. Erneut sind die Täter gescheitert.

Schrobenhausen. Zwischen dem 24. und dem 27. Oktober hatten Unbekannte erneut versucht, eine rückwärtige Türe zum SB-Pavillon an der Pöttmeser Straße aufzuhebeln und so an den hinteren Bereich des Geldausgabeautomaten zu gelangen.

Die Tür hielt den massiven Hebelversuchen stand, wurde dabei jedoch erheblich beschädigt. Beute erlangten die Täter nicht. Ein eventueller Tatzusammenhang wird derzeit intensiv geprüft.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, verdächtige Beobachtungen an die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/ 93430 zu melden.