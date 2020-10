Streit in einer Gaststätte 39-Jähriger schlägt 37-Jährigem mit Trinkglas gegen die Stirn

Nachträglich wurde ein Streit in einer Gaststätte in Mainburg am Samstag, 24. Oktober, um 10 Uhr, von einem der Beteiligten zur Anzeige gebracht.