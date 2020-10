Unfall Rollerfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag, 27. Oktober, ereignete sich in Langquaid ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Rollerfahrerin.

Langquaid. Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 68-jährige Rollerfahrerin die Blumenstraße in Langquaid und wollte nach links in die Rottenburger Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 36-jährige Pkw-Fahrerin. Die Rollerfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit der Pkw-Fahrerin.

Die 68-Jährige musste mit einer schweren Kopfverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht werden, sie war noch ansprechbar und befindet sich aktuell außer Lebensgefahr. Die 36-Jährige blieb unverletzt.

Am Roller entstand Totalschaden, der Pkw wurde an der Front erheblich beschädigt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.