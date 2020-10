Keine Verletzten Nässeunfall auf der A9 hat 26.000 Euro Sachschaden zur Folge

Foto: 123rf.com

Am Montag, 26. Oktober, gegen 19.20 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim die Autobahn A9 in Richtung Nürnberg mit seinem Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Denkendorf kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke.