Hinweise erbeten Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf eine Hauskatze

Ein 59-jähriger aus Neustadt an der Donau zeigte einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz bei der PI Kelheim an. Seine Hauskatze ist in der Zeit zwischen Dienstag, 20. Oktober, 18 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober, 8 Uhr, von einem bisher unbekannten Täter mit einem Luftgewehr beschossen worden.