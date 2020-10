Zeugen gesucht Einbruch in Café in Ingolstadt – Täter klauen Bargeld

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. auf 26. Oktober, in ein Café im Südwesten Ingolstadts eingebrochen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Ingolstadt. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 25. auf 26. Oktober, wurde in der Zeit von 0.30 Uhr bis 7.30 Uhr in ein Café Am Pulverl in Ingolstadt zwischen der Münchener Straße und der Blücherstraße eingebrochen.

Der oder die Täter hebelten eine Zugangstüre auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Räume der Gaststätte. Im Anschluss wurden mehrere hundert Euro Bargeld aus einem Geldbeutel entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt fliehen. Durch den Einbruch wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/ 93430 zu melden.