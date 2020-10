50.000 Euro Schaden Erneut schwerer Verkehrsunfall zwischen Schelldorf und Böhmfeld

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 25. Oktober, gegen 19.10 Uhr, kam es in Kipfenberg zwischen Schelldorf und Böhmfeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Nachdem bereits Ende August auf dieser Strecke ein Pkw von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, ereignete sich am Sonntag an fast der gleichen Stelle ein ähnlicher Unfall.