68-Jähriger verletzt Porsche-Fahrer übersieht Motorradfahrer

Am Montag, 25. Oktober, um 17.15 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2144 bei Rohr.

Rohr. Der 59-jährige Fahrer eines Porsche 996 aus dem Kreis Landshut kam auf der Staatsstraße 2230 aus Richtung Schambach und bog nach links auf die Vorfahrtsstraße ab. Dabei übersah er einen 68-Jährigen aus Münchsmünster, der mit seiner Ducati in Richtung Abensberg fuhr. Der Motorradfahrer prallte links hinten in den Porsche. Er erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Regensburg verbracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.