Uneinsichtig und aggressiv Randalierender Fernfahrer verbringt die Nacht in der Arrestzelle

Foto: Ursula Hildebrand

Ein 20-jähriger alkoholisierter ukrainischer Fernfahrer schlich am Samstag, 24. Oktober, um 19.45 Uhr, durch mehrere Gärten in der Ahornstraße in Hepberg. Hierbei beschädigte er einen Zaun, beleidigte eine Anwohnerin und schlug einem Anwohner gegen die Brust.