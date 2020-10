In Ingolstadt Einbruch in ein Vereinsheim – Flachbildfernseher und Taschenlampe geklaut

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24. auf 25. Oktober, in ein Vereinsheim an der Fohlenweide in Ingolstadt ein.